2-річній Анечці з гострою лейкемією терміново потрібна допомога!

У Чернігові потрібна допомога 2-річній Ані ЄРМОЛЕНКО, хворій на гостру форму лейкемії. Як повідомила представник проекту "Detdom.info" Олена ДЕМИДЕНКО, яка допомагає родині ЄРМОЛЕНКО, діагноз дитині поставили перед новим роком фахівці столичної лікарні Охматдит. Зараз дівчинка разом із батьками перебуває на лікуванні у Білорусі – у Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології та гематології, де проходить курс хіміотерапії.

За інформацією лікарів, дитина потребує трансплантації кісткового мозку. Вартість операції та реабілітаційного періоду, за попередніми підрахунками, становить понад 150 тис. дол. США.

О.ДЕМИДЕНКО зауважила, що багато чернігівців відгукнулися на прохання допомогти хворій дівчинці. Академічний камерний хор ім. Д.Бортнянского провів у Спасо-Преображенському соборі благодійний конценрт, під час якого збиралися кошти на лікування Ані ЄРМОЛЕНКО.

Хрещений батько дівчинки створив спеціальний сайт (http://annahelp.com), де розміщено інформацію про стан здоров`я Ані, звіти про пожертви.

Батько – Єрмоленко Єгор (зараз знаходиться у Білорусі)

тел.: +38 050 465-00-77

+38 063 336-46-19

тел. в Мінску: +375 295 755 603;

skype: ermolenko.egor

Дідусь – Єрмоленко Володимир Якович

тел.: +38 050 313-26-69, +38 093 871-66-97

skype: vladimir.yermolenko

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ПриватБанк :

МФО 305299

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Призначення платежу – цільова благодійна допомога на лікування дитини Єрмоленко Ані перерахування коштів на карту №4405 8858 1562 9388

Єрмоленко Єгор Володимирович ІНН 3111919398

Інтернет-платежі:

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Призначення платежу – цільова благодійна допомога на лікування дитини Єрмоленко Ані

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