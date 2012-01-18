В рекламі більше не "експлуатуватимуть" образ лікаря
Кабмін схвалив законопроект
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект про зміни до Закону «Про рекламу».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.
«Вирішено не використовувати образ лікаря чи будь-якої людини, схожої на лікаря, при рекламі будь-яких товарів», - сказав В.КОПИЛОВ.
Він зазначив, що раніше законом заборонялося використання образу лікаря в рекламі алкогольних і тютюнових виробів, а також медикаментів. Зокрема, за словами В.КОПИЛОВА, ознаками використання образу лікаря в рекламі є білий халат, «швидка допомога» тощо.
Кабмін має намір передати цей законопроект на розгляд Верховної Ради України.