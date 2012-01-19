Якою буде зима далі?

У січні та лютому погодні умови лишатимуться мінливими, але не погіршаться, при цьому з 21 січня температура повітря в усіх регіонах підвищиться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, про це на брифінгу поінформував начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

За його словами, 19-22 січня на території України випадатимуть опади. На півдні та у центральних областях вони переходитимуть у дощ. Більш суттєве накопичення снігу слід очікувати у Карпатському регіоні та у Прикарпатті. Протягом 23-25 січня природа “заспокоїться”. Опадів випадатиме мало, переважно на заході і півночі. Така ситуація протримається до кінця січня і початку лютого.

"Від 21 січня чекаємо підвищення температури вночі до -4…-10°С, вдень – 0…-5°С, з подальшим підвищенням до рівня вночі -1…-6°С, вдень – близько 0°С. Найзначніше це проявиться у південних областях, де і вночі, і вдень зберігатиметься плюсова температура", - поінформував М.КУЛЬБІДА.

Він додав, що у лютому буде 2-3 хвилі холоду, але при цьому сильного зниження температури не очікується, похолодання будуть короткочасними і після них одразу потеплішає.

Нині в Україні сніговий покрив становить 2-15 см, а у Карпатах та Прикарпатті – 20-50 см, подекуди 70 см. При цьому внаслідок різкої зміни погодних умов 13-15 січня в країні збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, раніше за добу реєстрували в середньому 50-60 ДТП, а з появою снігового покриву їхня кількість зросла до 70-90 випадків.

Начальник Українського гідрометеорологічного центру також наголосив, що прогнозоване підвищення температури при наявності снігового покриву може спричинити густі тумани, а це погіршить умови руху транспорту. Крім того, за його словами, сьогодні існує небезпека налипання мокрого снігу, ожеледі на дротах та деревах, ожеледиці на дорогах. При цьому у Карпатському регіоні існує загроза сходження снігових лавин.

Водночас начальник відділу гідрологічних прогнозів УГМЦ МНС Вікторія БОЙКО повідомила, що українські річки увійшли в зиму зі стабільним рівнем води, але дещо нижчим за середній.

"З приходом зими на річках почалося льодоутворення. Так, наразі є ділянки, де утворився льодостав з ополонками, але він дуже тонкий. Хочу особливо на цьому наголосити для любителів зимової рибалки. Цей лід ще тонкий, на нього людині виходити не можна", - сказала В.БОЙКО.