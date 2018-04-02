Мішель Казачкін: Успіхи у подоланні епідемій туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в Україні нестабільні

Україні належить сумне лідерство за темпами розвитку епідемії ВІЛ / СНІДу і туберкульозу в Європі, а кількість нових випадків інфікування продовжує збільшуватися. Ми другі в Європі і п`яті у світі за темпами поширення ВІЛ-інфекції, другі в Європі за темпами зростання мультирезистентного туберкульозу.

Днями в Україні побував виконавчий директор Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією Мішель Казачкін. У ході візиту він провів офіційні зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою Азаровим та міністром охорони здоров`я України Олександром Аніщенком.

М.Казачкін висловив переконання, що його зустріч з Азаровим свідчить, що проблемі протидії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу приділяється в Україні велика увага на найвищому рівні.

“І це означає, що країна розуміє, наскільки серйозно треба працювати, щоб досягти успіхів у протидії цим захворюванням. У сфері ВІЛ дуже напружена ситуація. А що стосується туберкульозу, і це є занепокоєнням не тільки нашої організації, але й ВООЗ, - це зростаюча кількість мультирезистентного туберкульозу в Україні, зокрема, у закладах пенітенціарної ситеми. Але це проблема не тільки України, але й усього регіону Східної Європи та Центральної Азії”, - наголосив М.КАЗАЧКІН.

На зустрічі М.Казачкіна у МОЗ, глава відомства О.Аніщенко заявив, що в Україні спостерігається зниження покоазників захворюваності та смертності через туберкульоз. За даними міністра, якщо у 2004 році рівень захворюваності на туберкульоз становив понад 80 випадків на 100 тисяч населення, то зараз - 64 на 100 тисяч.

М.Казачкін наголосив, що Україна одержала від Глобального фонду значні кошти для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією. Зокрема, за 2003-2016 рр. вони становитимуть 640 млн. доларів.

Водночас міжнародний експерт наголосив, що Україна залишається одним з регіонів світу, де триває розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІДу.

«У цьому конкретному регіоні епідемія ВІЛ/СНІДу все ще розповсюджується, і 90%-ве зростання епідемії у Східній Європі і Центральній Азії сконцентровано в Росії та Україні», - сказав М.КАЗАЧКІН.

Він відзначив позитивні тенденції у подоланні епідемій цих хвороб в Україні останнім часом, але назвав успіхи поки нестабільними.

За його словами, епідемія СНІДу є великою проблемою і пов`язана з економічними і фінансовими труднощами. Зокрема, за словами виконавчого директора фонду, реакція на розповсюдження епідемії у цьому регіоні була досить повільною.

«Якщо і були певні зусилля у боротьбі з епідемією, то їх було не досить», - відзначив М.КАЗАЧКІН, підкресливши, що розповсюдження ВІЛ/СНІДу у світі припинилося. «Навіть у тих країнах, в яких завжди фіксувався дуже високий рівень захворюваності, зараз настав певний спад. Навіть якщо ми говоримо про країни Африки», - підкреслив М.КАЗАЧКІН.

Свого часу представники Глобального фонду висловлювали занепокоєння щодо до того, що реалізовані і нещодавно підписані гранти Глобального фонду (а це понад 500 млн. доларів США) обкладаються 20%-ним ПДВ і 6%-ним митним збором, а також тим, що процедури закупівель медичних препаратів та обладнання за кошти грантів не відповідають вимогам Глобального фонду.

Під час зустрічі з виконавчим директором Глобального фонду Мішелем КАЗАЧКІНИМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначив: «Сьогодні було засідання уряду, і ми домовилися, що грантові кошти, грант, отриманий від Глобального фонду, не буде оподатковуватись».

На останньому засіданні уряду Кабінет міністрів України схвалив проект закону України «Про здійснення програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні».

Ухвалення цього закону сприятиме належному правовому врегулюванню питань реалізації програм Глобального фонду в Україні, дозволить отримати додаткове джерело фінансування профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у розмірі близько 300 млн. доларів США та досягти позитивних зрушень у боротьбі з цими хворобами.

Реалізація законопроекту передбачає внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання податкових пільг, до закону «Про єдиний митний тариф» щодо звільнення від сплати мита та закону «Про здійснення державних закупівель» у частині виключення з-під сфери дії цього закону закупівлі товарів, робіт і послуг, що здійснюються за рахунок грантів Глобального фонду.

Нагадаємо, що в Україні діє програма "Зупинимо туберкульоз в Україні" за фінансової підтримки Глобального Фонду по боротьбі з СНІДом, туберкульозом та малярією. Її метою є зниження рівня епідемії туберкульозу в Україні шляхом розширення доступу до високоякісних послуг з боротьби з цим захворюванням. Строки реалізації: 2011-2015 рр.

У 2011 році виповнилося 16 років з моменту оголошення в Україні епідемії туберкульозу. Попри те, що з 2006 року ситуація дещо стабілізувалася, туберкульоз досі залишається найбільш частою причиною смерті серед хворих на інфекційні захворювання.

Упродовж багатьох років Україна намагалася самостійно боротися з туберкульозом, проте через недостатнє фінансування та контроль лікування, проблема так і не була вирішена. Розуміючи, що завдання не вдається вирішити самостійно, Україна з 2006 року тричі подавала заявку на отримання гранту Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі - ГФ), і тричі отримувала відмову. Причини - непрозорість процедур, загальна недовіра до країни, ситуації з впровадженням контрольованого лікування, оподаткування гранту ГФ та ін.

Остання (успішна) заявка від нашої країни була подана на розгляд ГФ у 2009 році. Саме тоді було оголошено про початок 9-го раунду видачі грантів ГФ. Згідно з поданими документами, Україна просила виділення $103, 5 млн. строком на п`ять років. Ініціаторами цієї заявки виступили Фонд Рината Ахметова «Розвиток України» та Міністерство охорони здоров`я України (далі - МОЗ). У березні 2010 року ГФ погодився виділити Україні кошти на боротьбу з туберкульозом. А 10 грудня 2010 року ГФ офіційно підписав Грантову угоду з Україною.

Загальний бюджет Програми після узгодження з ГФ склав - $94 862 399

Перший рік – $16 475 244

Другий рік – $13 184 070

Разом на першу фазу – $29 659 314 (2011-2012 рр.)

Разом на другу фазу – $65 203 085 (2013 -2015 рр.)

Основним реципієнтом (одержувачем) гранту є Благодійний фонд "Розвиток України". Цей вибір не випадковий, адже Фонд має великий досвід боротьби з туберкульозом, як на регіональному, так і на національному рівні. Саме Фонд став основною ланкою, яка об`єднала усіх учасників процесу: МОЗ, міжнародні та громадські організації, медичні установи і пенітенціарну систему. А це, у свою чергу, забезпечило якісну заявку України та отримання коштів міжнародного співтовариства.

Впровадження Програми по регіонах:

• 2011 р. - Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Львівська, Миколаївська області та м. Київ

• 2012 р. - АР Крим, Запорізька, Луганська, Одеська, Херсонська області та м. Севастополь

• 2013 р. - Волинська, Житомирська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська області

• 2014 р. – Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька області.