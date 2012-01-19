Карпачова просить Януковича забезпечити житлом дітей-сиріт

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА направила подання Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ щодо забезпечення конституційного права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Омбудсмана.

Н.КАРПАЧОВА інформує, що до неї постійно надходять звернення, які свідчать про надзвичайну гостроту зазначеної проблеми. Зокрема, лише 8% із понад 5 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються житлом при досягненні повноліття, а решта стають безхатченками.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, відсутність у неповнолітніх власного помешкання порушує справедливий баланс між найкращими інтересами дитини і суспільства, нівелює можливість реалізації громадянських прав, зокрема, створення сім’ї, не гарантує гідного рівня життя, що нерідко приводить до конфліктів із законом.

На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, з огляду на те, що під час фінансово-економічної кризи у державному бюджеті неможливо передбачити необхідний обсяг коштів на забезпечення житлом усіх із зазначеної категорії громадян, варто було б вивчити досвід сусідніх країн, наприклад, Російської Федерації, де у багатьох регіонах місцева влада винаймає житло для дітей-сиріт.

Як вважає Н.КАРПАЧОВА. подібну практику можна було б запровадити в Україні хоча б для братів та сестер, які не мають батьків, або позбавлених батьківського піклування. Крім того, додала вона, для них потрібно також збільшити кількість соціальних гуртожитків, адже 19 нині функціонуючих в Україні вкрай недостатньо.

Омбудсман пропонує Президенту доручити Кабінету міністрів забезпечити належне бюджетне фінансування програм будівництва соціального житла з обов’язковим урахуванням інтересів дітей-сиріт.

Крім того, Н.КАРПАЧОВА просить, аби В.ЯНУКОВИЧ доручив голові Ради міністрів Криму, керівникам регіонів віднайти необхідні кошти для будівництва соціальних гуртожитків, запровадити практику найму житлових приміщень для дітей-сиріт, які є братами і сестрами, а Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України – вжити заходів щодо переобладнання вивільнених під час реформування інтернатних закладів приміщень під соціальні гуртожитки.