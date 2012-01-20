56% української молоді хочуть виїхати з країни

56% молоді віком від 16 до 26 років хотіли б виїхати з України.

Як повідомляє журнал Weekly.ua, такі дані були одержані в результаті опитування студентів Інститутом демографії і соціальних досліджень ім. Птухи (за підтримки Програми рівних можливостей ПРООН). Були опитані студенти з шести міст – Києва, Запоріжжя, Івано-Франківська, Одеси, Умані і Хмельницького.

Експерти говорять, що готовність виїхати і сам від`їзд – це різні речі, але тенденція гнітюча, і владі є, над чим працювати.

Активізації виїзних настроїв сприяє низький рівень життя в країні, песимістичні настрої в молодіжному середовищі, а також націленість на возз`єднання родин. «Частина трудових мігрантів, які раніше освоїлися за кордоном, тепер забиратимуть туди з України свої родини. Це продовження четвертої хвилі міграції, яка у нас була після розпаду Радянського Союзу», - вважає Олексій ПОЗНЯК, завідувач відділом міграційний досліджень Інституту демографії і соціальних досліджень ім. Птухи.