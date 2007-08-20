Масове отруєння на Луганщині: до лікарні потрапили 8 дітей

18 і 19 серпня до інфекційного відділення центральної міської лікарні Первомайська Луганської області з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 14 осіб, у тому числі 8 дітей.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - вживання неякісних продуктів харчування під час святкування дня народження дитини. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості. В осередку захворювання фахівцями районної та обласної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Луганській області.