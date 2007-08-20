Вінницька облрада виділила кошти на ремонт лікувально-профілактичних установ

Вінницька обласна рада виділила виконавчому комітету Вінницької міської ради 0,3 млн. грн. на ремонт міських лікувально-профілактичних установ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Вінницької облради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ.

„Кошти виділені за рахунок перевиконання плану податкових надходжень в І півріччі”, - пояснив він.

Мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН у свою чергу відзначив, що „кошти, виділені облрадою, збільшать кошторис капітальних витрат на ремонт міських поліклінік і лікарень до 2,652 млн. грн. і дадуть змогу більш якісно підготувати їх приміщення до початку навчального року”.

Зараз у Вінниці функціонують 3 міські клінічні лікарні, Центр матері й дитини, 2 пологових будинки, 5 поліклінік (у тому числі 3 дитячих), станція швидкої допомоги й 3 стоматологічні поліклініки ( у т.ч. 1 дитяча).