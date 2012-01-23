Маршрутка «Київ-Буча» зіткнулася з БМВ: загинула жінка

За уточненими даними, учора внаслідок зіткнення мікроавтобуса «Богдан», що їхав за маршрутом «Київ-Буча», з легковиком «БМВ» неподалік Гостомеля загинула жінка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП, що сталося вранці 22 січня, 27-річна пасажирка легковика загинула, а 23-річний водій легковика, який проживає в Ірпені, отримав чисельні травми, серед яких перелом хребта. У непритомному стані було госпіталізовано ще одного молодого чоловіка, який знаходився у «БМВ».

У мікроавтобусі на момент аварії перебувало 23 пасажира. П’ятеро з них було госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості.

За свідченнями водія мікроавтобуса, дорожні умови були задовільними, і він з невеликою швидкістю рухався в напрямку Гостомеля. Раптом водій побачив, що некерований автомобіль «БМВ» виїхав на зустрічну смугу. Авто вдарилося багажником у праву передню частину «Богдана». Водій та пасажири маршрутки, які не отримали травм, до приїзду оперативних служб допомагали потерпілим.

Наразі встановлюють обставини та причини ДТП, однак з огляду на погодні умови. є всі підстави вважати, що водій «БМВ» не зміг правильно вибрати швидкість. До того ж на правому задньому колесі була літня гума із зношеним протектором, зауважили в управлінні ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-служба МНС України інформувала, що внаслідок ДТП поблизу Гостомеля загиблих не було, травмовано 8 осіб.