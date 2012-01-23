Допоможіть маленькій Алісі вирости!

У маленької Аліси Алексєєвої вроджена патологія розвитку - карликовість кінцівок. При цій патології відбувається непропорціональний розвиток тулуба відносно кінцівок. Поки дитина маленька, показане оперативне лікування з застосуванням аппарату Ілізарова, який допоможе «вирівняти» ситуацію. Але згодом кістки твердішають, і виправити положення стає дедалі складніше.

У Харківському державному інституті патології хребта та суглобів ім. Ситенка (проф.С.А. Хмизов) можуть допомогти. Вартість операції та реабілітації в цьому закладі – втричі нижча, ніж у приватній клініці. Операція робиться також в три етапи, вартість кожного - 40 тисяч гривень. Перший етап призначено на 26 січня цього року, і завдяки Вашій допомозі та підтримці багатьох Українців, кошти на нього зібрано!

Проте, почавши таке радикальне втручання, не можна зупинятися. Другий етап планується в жовтні цього року, а коштів поки що зовсім немає. Дуже важливо прооперувати Алісу послідовно, без тривалих, щоб максимально допомогти зростанню трубчастих кісток.

Мама Аліси, Оля, вірить, що добрі люди допоможуть її дитині вилікуватися та щиро вдячна кожному, хто виявляє найменшу участь в долі її донечки. Можливо, саме зараз ці рядки читає той, кто в змозі надати посильну допомогу Алісі.

Відгукніться будь ласка – подаруємо разом дитині ДИВО одужання!

Тел. мами Аліси: 095-255-95-24, Оля.

Приватбанк

р\р 29244825509100

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ЗКПО 14360570

Отримувач: Алексеева Ольга Павлівна,

для зарахування на карту 4405885017964450, благодійна допомога на лікування дочки.