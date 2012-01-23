Завтра в Україні очікується невеликий сніг

Завтра, 24 січня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями очікується невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі на більшій частині території, вдень на Лівобережжі та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, в західній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу, на крайньому заході та півдні 0-4° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; у східних областях упродовж доби 9-14° морозу.

У Києві та Київській області завтра вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 5-10°, вдень 1-6° морозу; у Києві - вночі 6-8°, вдень 1-3° морозу.