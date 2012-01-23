До Києва привезли ікону, що зцілює від важких хвороб

У Десятинний монастир (на Володимирській) з Почаївської лаври на два тижні, до 2 лютого, привезли чудотворну ікону Почаївської Божої Матері та мощі преподобних Іова та Амфілохія, повідомляє газета "Сегодня".

Унікальні православні святині в столиці зустрічали десятки віруючих. Як повідомляють у Почаївській лаврі, молитви у цієї ікони та мощей допомогли багатьом віруючим отримати зцілення від важких хвороб, направити родичів на правильний життєвий шлях і навіть знайти загублені речі. Найзнаменитіше диво, яке пов`язують з іконою, це позбавлення Почаївської Лаври від турецької облоги в XVII столітті. Тоді над храмом, де перебувала святиня, з`явилася Богородиця ... Турки почали в неї стріляти, проте стріли поверталися назад і ранили тих, хто їх пускав. Вороги в паніці втекли.