Наприкінці січня температура в Україні впаде до 27 морозу
16:33, 23 січня 2012Країна
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Прогнозують в Укргідрометцентрі
Наприкінці січня температура в Україні місцями впаде до 27 морозу.
Про це УНІАН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила САВЧЕНКО.
Початок похолодання синоптики очікують з 24 січня, після 25 числа морози посиляться.
Очікується, що 25-27 січня денна температура по всій України становитиме 10-16 морозу. Вночі на більшості території України переважатиме температура 15-21 морозу, на Сході – знизиться до 22-27 морозу.
Така холодна погода утримається в України до кінця січня і на початку лютого, тепліше буде лише в Криму та на крайньому заході країни.
Проте опадів до кінця січня не очікується: лише 24 січня йтиме невеликий сніг на Лівобережжі України.
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