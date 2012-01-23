Українці продовжують вимирати

Природний приріст населення в Україні як і раніше залишається негативним.

Як зазначає Державний комітет статистики України, в 2011 році (січень-листопад) в Україні народилося 460 тисяч 512 чоловік. Цей показник практично дорівнює даним за 2010 рік – 456 тисяч 884 людини.

Кількість померлих у 2011 році склала 609 тисяч 569 чоловік, тоді як в 2010 році померли 638 тисяч 389 українців.

Статистика дитячої смертності залишається практично однаковою: у 2011 році померли 4 тисячі 119 дітей віком до року, у 2010 - 4198.

Таким чином, природний приріст населення в Україні як і раніше залишається негативним і становить - 149 тисяч 057 чоловік, показник 2010 року - –181 тисяч 505 чоловік.

Позитивний приріст населення в 2011 році був відмічений тільки у Волинській (816 чоловік), Закарпатській (3604 чол.), Рівненській (3235 чол.), Чернівецькій областях (124 чол.) і Києві (4605 чоловік).

За даними на 1 грудня 2011 року, населення України становило 45 млн. 644 тис. 419 жителів.