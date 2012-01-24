Рослинні жири в українських сирах є. Список виробників

Російська санітарна служба повідомляє, що при вибірковому дослідженні зразків українських сирів у їх складі виявлені рослинні жири.

Про це в понеділок повідомляє сайт Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Росії.

"При вибірковому дослідженні зразків сирів, що знаходяться в продажу, виробництва Україна на відповідність ФЗ "Технічний регламент на молоко і молочну продукцію" від 12.06.08 № 88-ФЗ, ГОСТ Р 52253-2004 "Масло і паста масляна з коров`ячого молока" встановлено, що всі 14 зразків сирів мають у складі рослинні жири", - наголошується в повідомленні.

При цьому в службі зазначили, що "інформація про наявність жирів не позначена на етикетці, що вводить в оману споживача продукції і є порушенням ФЗ "Технічний регламент на молоко і молочну продукцію" від 12.06.08 № 88-ФЗ".

Проведені дослідження виявили невідповідність сирів з утримання жирних кислот.

Зокрема, пальмітолеіновая і лінолева жирні кислоти були виявлені в "сир "Родріго" - виробник ТОВ "Гадячсир" (Полтавська обл.), сир "Мармуровий" - виробник ПП КФ "Прометей" (Чернігівська обл. М. Мена), сир "Російський" класичний, сир "Голландський" брусковий, сир "Костромський" - виробник ПАТ "Баштанський сирзавод" (Миколаївська обл.)".

Ці ж жири, за даними Росспоживнагляду, були знайдені в сирі "Король Артур" зі смаком пряженого молока - виробник ПП "Рось" Філія "Роменський молочний комбінат" (Сумська обл.), сирі "Мисливський" брусковий з паприкою, перцем, петрушкою і часником, сирі "Російський" класичний - виробник ПАТ "Бель Шостка України" (Сумська обл.), сирі "Сметанковий" - виробник ПП КФ "Прометей" (Чернігівська обл. м. Мена).

Лінолеву кислоту, повідомляють російські фахівці, виявили в сирі "Вершковий" виробник ТОВ "Лозівський молочний завод" (Харківська обл.), сирі "Монтегро" з ароматом горіха, сирі "Сметанковий" - виробник ТОВ "Гадячсир" (Полтавська обл.).

Крім того, в Росспоживнагляду повідомили, що фітостерини були виявлені в сирі "Російський" класичний, виробник АТ "Пирятинський сирзавод" (Полтавська обл.) і сирі "Російський" - виробник ТОВ "Гадячсир" (Полтавська обл.).

"Таким чином, є ознаки порушення права споживачів на надання необхідної та достовірної інформації про товари, що забезпечує можливість їх правильного вибору, закріпленого пунктом 1 статті 10 Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. № 2300-1 "Про захист прав споживачів", - уточнили в російському відомстві.

Як відомо, на початку січня глава Росспоживнагляду РФ Геннадій Онищенко заявив про погану якість українських сирів.

Він спрогнозував, що поставки цієї продукції з України можуть бути обмежені.

Українська правда