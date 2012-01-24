Погода на завтра

Завтра в Україні очікується невеликий сніг, вдень на півдні Одещини та Криму мокрий сніг і дощ, лише у східних областях без опадів.

На дорогах ожеледиця. У південних та центральних областях вночі та вранці місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вранці та вдень пориви 15-20 м/с, місцями 25-28 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу, у східній частині та на Сумщині вночі 12-17° морозу, місцями 20-22°, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму протягом доби близько 0°, на Південному узбережжі Криму 3-7° тепла.

У Київській області у середу очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу. У Києві температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

25-27 січня на акваторії Чорного та Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення швидкості вітру 25-30 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм, обледеніння суден, паріння моря, погіршення видимості 50-500 м, ускладнення льодової обстановки, згінно-нагінні зміни рівнів води на узбережжі.

28-31 січня утримається холодна погода з температурою вночі 17-23° морозу, вдень 11-16°; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 23-29° морозу, вдень 17-23°; вітер послабшає.