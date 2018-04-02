Що обирають українці - життя чи алкоголь?

З середини 60-тих років тривалість життя в Україні прогресивно зменшувалася, тоді як у Європі – зростала. У 1960 українці жили в середньому стільки ж скільки англійці – 71 рік і трошки менше за шведів. Ті доживали до 73 років.

А вже в 2005 середня тривалість життя в Україні зменшилася до 68, а у Великобританії зросла до 78, а у Швеції – до 81 року.

Середня і очікувана тривалість життя в Україні знижувалася як в радянські часи, так і в роки незалежності. Основною причиною цьому стала відсутність державної політики по збереженню громадського здоров’я, поширеність тютюнокуріння та вживання алкоголю.

Свідченням цього є надсмертність серед чоловіків у віці 30-44, тобто серед молодих здорових людей. Вона в 4 рази вища, ніж в країнах ЄС.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, алкоголь є причиною майже 4% усіх смертей у світі, через вживання спиртного помирає більше ніж від СНІДу, туберкульозу та воєн разом взятих.

Найвищий рівень смертності в результаті вживання алкоголю зафіксований у Росії та країнах СНД, де кожна п’ята смерть пов’язана з вживанням спиртного.

Вживання спиртного призводить до 60 типів різних захворювань і травм. Серед найбільш розповсюджених хвороб є цироз печінки, отруєння, епілепсія, багато видів раку, а також дорожньо-транспортні пригоди з вини п’яних водіїв та пішоходів. Зменшення споживання алкоголю запобігає інсультам та інфарктам.

Антиалкогольна кампанія в СРСР (1984-1987 роках) знизила реальне вживання алкоголю на 27%, що привело до зменшення смертності на 12% серед чоловіків і на 7% серед жінок.

Смертність від алкогольних отруєнь знизилася на 56%, від нещасних випадків та насилля на 36%, від пневмонії на 40%, інфекційних захворювань на 20%, від серцево-судинних захворювань на 9%. Після згортання кампанії показники смертності різко зросли.

Зростання рівня життя людей при дешевих доступних алкогольних напоях, особливо міцних, завжди супроводжується зростанням смертності.

Приклади? Великобританія та Скандинавські країни в 70-ті роки, коли пиття самогону було звичним для всіх груп населення, особливо в селі.

Демографічний "хрест" Угорщини 1970-1980 років є яскравим прикладом зростання рівня життя та зростання кількості випитого, котре було дешевим і доступним.

Досвід багатьох країн свідчить, що є пряма залежність споживання алкоголю та зростання доходів громадян. Важливим стримуючим заходом може бути висока ціна, обмеження продажів (час, місце), повна заборона самогоноваріння, обмеження місць споживання алкоголю. Важливе значення має просвітницька робота, заборона реклами, тощо.

Алкоголізація населення в Україні носить епідемічний характер і поширюється автоматично по мірі зростання доходів населення, фізичної доступності спиртного, при відсутності серйозних стримуючих факторів (релігія, обмеження доступу та вживання). Алкоголізація веде до зростання смертності та дебілізації суспільства.

У другій половині 2008 Україна стала відчувати вплив світової економічної кризи, що призвело до суттєвого зменшення доходів населення, зростання рівня безробіття.

За даними Держкомстату, у 2009 валовий внутрішній продукт (ВВП) України зменшився на 15%, реальні доходи населення – на 9%.

За правило, зростання ВВП на душу населення супроводжується зменшенням смертності та збільшенням тривалості життя людей. В Україні все інакше. За останні три кризові та посткризові роки смертність суттєво скоротилася (дані Держкомстату 2009-2011).

У 2009 загальний коефіцієнт смертності на 1000 жителів знизився до 15,35% проти 16,4% в 2007 та 16,3% в 2008.

Які ж основні причини захворюваності та смертності населення?

Доступність і якість медичної допомоги, від якої залежить приблизно 10% здоров’я населення. Вона не покращилася, незважаючи на збільшення фінансування галузі: 5 мільярдів гривень у 2005 і понад 40 мільярдів у 2011 (в доларовому еквіваленті – це відповідно 1 і 5 мільярдів).

Екологічна ситуація, від якої залежить 15-20% здоров`я, не покращилася.

Спадковість, що впливає на здоров’я приблизно в 20% дає можливість відчути результат народження здорових дітей. Цього не відбулося.

Залишається останнє, це – умови та спосіб життя від чого на 50% залежить якість життя.

Тож умови життя людей України змінилися на гірше, а спосіб – на краще.

Скорочення смертності за останні роки зумовлено зміною способу життя людей на більш здоровий. Ці зміни викликані декількома причинами: зменшення вживання алкоголю та тютюнокуріння внаслідок підвищення ціни на них.

Спостерігається прямий зв`язок між зменшенням споживання алкоголю, тютюну та зменшенням смертності населення України.

У 2009 порівняно з 2008 знизилася смертність майже від усіх основних причин: системи кровообігу на 3,5%, систем органів дихання на 9%, хвороб органів травлення на 14%, туберкульозу на 19%, зовнішніх причин на 21%.

Найбільше зменшилася смертність від причин прямо пов’язаних з алкоголем: розлади психіки від вживання алкоголю – на 36%, алкогольна кардіоміопатія – на 35%, випадкові отруєння та дія алкоголю – на 31%, алкогольна хвороба печінки – на 28%.

Якщо у 2007 від цих причин померло 24579 осіб, то у 2009 – 16455 людей.

Спостерігається пряма залежність смертності населення країни від кількості вживання алкоголю.

Смертність від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю, алкогольної кардіоміопатії, хвороб печінки, випадкових отруєнь та інших дій алкоголю сама висока у святкові та вихідні дні. Зокрема це грудень-січень, березень-травень і найнижча у червні-серпні.

У 2008, в першій половині року, збільшилися доходи населення і смертність суттєво зросла в порівнянні з 2007 – приблизно на 1000 осіб за місяць, особливо в січні, і залишалася вищою до липня 2008.

З початком економічної та фінансової кризи з липня 2008 смертність стала суттєво нижчою у порівнянні з 2007 і в грудні була на 1200 меншою ніж за цей період 2007 року.

У 2009 та у 2010 спостерігалося подальше зменшення смертності населення України, особливо насильницької, де алкоголь є найпершою причиною. Зменшення вживання спиртного було обумовлене не тільки зниженням доходів населення, але й значним подорожанням алкоголю та сигарет внаслідок підвищення акцизів.

Пляшка горілки з 12 гривень "виросла" до 24, пачка цигарок з 3 – до 8 гривень (в середньому). Однозначно зменшилася кількість спожитого, так як смертність від цього зменшилась на 30% за три роки.

Сумарна смертність від чотирьох прямо пов’язаних з алкоголем причин зменшилася з 24337смертей у 2008 до 12439 у 2010. Смертність від хвороб органів дихання з 2007 по 2010 скоротилася на 22% і це є одним із успішних заходів зниження тютюнокуріння.

Суттєво змінилася структура смертності населення не від хвороб, а від зовнішніх факторів. Особливо це помітно серед людей працездатного віку: у 2000 вона становила 30,6%, а у 2010 – 25,9% в структурі загальної смертності.

Найбільш здатними до змін способу життя виявилися люди молодого віку. Прикладом цього є показник смертності серед чоловіків. У 2009 порівняно з 2008 смертність мужчин старше 75 зменшилася лише на 2% (це може бути показником роботи медицини), тоді як серед чоловіків у віці 30-44 роки – на 26%.

Як правило, це молоді люди, в більшості випадків здорові і тривалість їх життя аж ніяк не пов’язана з медициною.

З 2005 кількість курців серед дорослого населення в Україні зменшилася з 37% до 25% у 2009. Кількість смертей від захворювань дихальної системи зменшилася з 2007 по 2010 на 26%.

У 2005-2006 роки ми були серед лідерів світових курців (четверте місце), у 2010 – уже 24-ті.

Це досягнення законів, що обмежують тютюнокуріння та акцизів на тютюнові вироби, які були введені урядом у 2009.

Влада не вклала ні копійки в заходи по зменшенню тютюнокуріння, разом з тим надходження до бюджету збільшилися з 3,5 мільярди гривень до 12,5 мільярдів. А головне – тисячі людей зберегли життя та здоров’я. А це трудовий потенціал держави.

Подолання демографічної кризи в Україні – це комплексна програма. Вона повинна передбачати заходи по зменшенню смертності (алкоголь, тютюн, травматизм, рухова активність, раціональне харчування), стимулювання народжуваності (разова допомога, кредитування, створення умов догляду та виховання дітей), покращення якості медичного обслуговування.

Алкогольні напої та тютюнові вироби – найбільш шкідливі чинники для здоров’я та життя повинні бути дорогими. Заходи в цьому плані є обов’язковими на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Це основа профілактики захворюваності та смертності. Роль медицини – раннє виявлення хвороб та їх якісне лікування. Покращення умов та способу життя – основа подолання демографічної кризи в Україні.

Збільшення фінансування медицини та покращення медичної допомоги недостатньо для подолання демографічної кризи. Цей напрямок слід розвивати і тоді він додасть декілька років та покращить здоров’я непитущим громадянам.

Микола Поліщук,



професор, голова Національної Ради з питань охорони здоров`я населення, екс-міністр охорони здоров`я

Українська правда

