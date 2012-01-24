МЗС закликає українців не їздити до Нігерії

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок до Нігерії у зв`язку з погіршенням безпекової ситуації в цій країні.

Про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, останніми днями безпекова ситуація в Нігерії значно ускладнилася через активізацію на території її Північних штатів діяльності екстремістської організації «Боко харам». Зокрема, безпрецедентним за своїми масштабами стало проведення 20 січня цього року терактів в м. Кано.

Незважаючи на введення цілодобової комендантської години в м. Кано, в різних районах міста досі відбуваються перестрілки. «У зв’язку з цим МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни»,- сказав О.ДИКУСАРОВ.