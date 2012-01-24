Південним регіонам України загрожують стихії

Найближчим часом метеорологи прогнозують стихійні явища в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

Він зазначив, що разом зі зниженням температури, яке очікується найближчим часом, в Україні очікуються стихійні погодні явища в акваторії морів, а також, частково, у південних та південносхідних областях України.

За словами М.КУЛЬБІДИ, очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, а в акваторії морів та на узбережжях – до 25-30 м/с, що призведе до високого хвилювання на поверхні морів, обледеніння кораблів, погіршенні видимості, що ускладнить умови для судноплавства.

Також М.КУЛЬБІДА зауважив, що ожеледиця на дорогах України та лавинонебезпека у Карпатах та горах Криму зберігатиметься ще тривалий час.