”Про укладення спонсорської угоди з Національним комітетом спорту інвалідів України та про запуск нового тарифу оператора мобільного зв`язку life:), розробленого спеціально для людей з інвалідністю”

Прес-конференція з нагоди укладення спонсорської угоди з Національним комітетом спорту інвалідів України та з нагоди запуску нового тарифу оператора мобільного зв`язку life:), розробленого спільно з Національною Асамблеєю інвалідів України спеціально для людей з інвалідністю. Запрошені: міністр України у справах молоді, сім`ї та спорту Віктор Корж, президент Національного комітету спорту інвалідів України, Голова Національної Асамблеї інвалідів України, народний депутат V скликання Валерій Сушкевич, головний виконавчий директор ТОВ «Астеліт» Тансу Єен, начальник PR департаменту ТОВ «Астеліт» Оксана Рудюк, лідери паралімпійського спорту - спортсмени-паралімпійці та представники громадських організацій інвалідів України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 289 43 30, 18, 8 050 997 96 62, 8 093 771 10 64.