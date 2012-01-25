МНС оперативно зреагувало на погіршення погоди

У Міністерстві надзвичайних ситуацій заявляють, що спільно з іншими службами злагоджено та оперативно зреагували на погіршення погодних умов по всій території України та надали необхідну допомогу населенню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жодна система життєзабезпечення громадян не була паралізована, на всіх автошляхах велися роботи з розчищення снігу та в цілому швидко забезпечувався безперешкодний рух автотранспорту, заявили на брифінгу директор Департаменту цивільного захисту Василь КВАШУК та директор Департаменту управління рятувальними силами Григорій МАРЧЕНКО.

«Комунальні служби, аварійні бригади обленерго, рятувальні підрозділи МНС в усіх регіонах оперативно зреагували на ситуацію і вжили необхідних заходів для розчищення доріг та ліквідації заторів, забезпечення руху комунального транспорту, а також відновлення електропостачання у населених пунктах. Всі територіальні підсистеми цивільного захисту в областях спрацювали злагоджено відповідно до затверджених планів реагування на випадки погіршення погодних умов», - повідомив В.КВАШУК.

У свою чергу Г.МАРЧЕНКО додав, що зараз триває підготовка системи цивільного захисту громадян до реагування на випадок подальшого погіршення погодних умов.

«Ми готуємося до наступного етапу, на випадок можливого похолодання та утворення ожеледиці. МНС зробить усе можливе, аби забезпечити безпеку пішоходів та знизити ризики для руху автотранспорту. Крім того, похолодання завжди спричиняє збільшення пожеж та кількості загиблих на них, тому міністерство готується надавати допомогу громадянам під час виникнення займань та проводить роз`яснювальну роботу серед населення. Паралельно триває підготовка до сходження криги і повеней», - сказав він.

Директор Департаменту управління рятувальними силами також наголосив, що у Києві в готовності перебувають 560 одиниць техніки для прибирання снігу. При цьому більше 100 одиниць буде додатково закуплено найближчими днями.

За його словами, МНС до розчищення автодоріг залучається лише в особливих випадках, основна техніка знаходиться в автодору, але МНС також має у своєму розпорядженні 120 одиниць техніки, яка може залучатися в разі потреби.

Крім того, під час брифінгу наголошувалося, що Київська міськдержадміністрація поставила завдання комунальним службам максимально прискорити прибирання снігу в столиці, залучити до цього усю наявну техніку і, за можливості, очистити місто протягом двох днів – до настання сильних морозів.

В.КВАШУК нагадав, що протягом цих вихідних на території України у зв`язку із погіршенням погодних умов виник ряд надзвичайних подій. Зокрема, через ускладнення проїзду дорогами державного та місцевого значення найбільше постраждали Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська області.

В Україні порушення руху залізничного транспорту зафіксовано не було, але були проблеми із забезпеченням руху комунального транспорту – трамваїв, тролейбусів, маршруток. Крім того, значно збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод та постраждалих в них.

Зокрема, у Закарпатській області внаслідок падіння дерева на автомобіль загинули дві особи. Також в окремих регіонах виникли проблеми з електропостачанням. Особливо це стосується Одеської області, де внаслідок налипання мокрого снігу та сильного вітру були повалені близько 150 електроопор. В області залишається без електропостачання близько 15 населених пунктів. За прогнозами, електропостачання буде відновлено протягом двох днів.

У зв`язку з ускладненням погодних умов у Запорізькій області були закриті декілька шкіл і дитсадків, а у Чернігівській області, у місті Бахмач стався прорив теплотраси, внаслідок чого громадяни були позбавлені теплопостачання протягом 8 годин.

Через ускладнення погодних умов рятувальникам довелося надавати допомогу 2 туристам, які заблукали у горах Криму, а також туристичній групі (21 особа), яка заблукала у горах на Закарпатті.

У гірських районах досі існує загроза сходження лавин. Так, 23 січня у Криму через сходження двох лавин був заблокований проїзд на автодорозі «Ялта – Ай-Петрі – Бахчисарай».