Презентація першого Всеукраїнського літнього табору для дітей з інсулінозалежним цукровим діабетом.

Відбудеться презентація першого Всеукраїнського літнього табору для дітей з інсулінозалежним цукровим діабетом. Організатор – Київський благодійний фонд “діабетик”, Міжнародна Діабетична Асоціація України, компанія LifeScan, корпорація Джонсон &Джонсон (Київська область, 32-й км.Обухівського шосе, смт.Козин ,с.П’ятихатки ,вул., Солов’яненка, 276а, ДП “ДОТ” Дозвілля”). Телефони: 497-82-18, 8-067-703-60-95.

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