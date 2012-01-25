В Україні 40% підлітків регулярно вживають алкоголь

В Україні 40% підлітків вживають алкоголь регулярно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні у Києві на прес-конференції на тему: «Дитячий алкоголізм: хто і навіщо приховує правду?».

Зокрема, керівник Національної обсерваторії з алкоголю та наркотиків, експерт-аналітик національної моніторингової системи Українського медичного моніторингового центру з алкоголю та наркотиків Світлана СИДЯК, посилаючись на проведені дослідження у 2010 році, наголосила, що серед українців 15-35 років 96,1% вживали алкоголь хоч раз у житті, 3,9% не вживали ніколи.

“Підлітки, зазвичай, вперше пробують алкогольні напої у 15 років. Найчастіше - у 53% випадків - підлітки (11 до 15 років) вживають пиво, шампанське, слабоалкогольні напої”, - зазначила С.СИДЯК.

Вона повідомила, що нашу країну віднесено до країн із середнім рівнем споживання алкоголю, нарівні з Великою Британією та Італією. “Чоловіки в Україні вживають алкоголь частіше за жінок, а загалом у 2010 році до лікарень внаслідок алкогольного отруєння потрапили 607 тис. українців», - поінформувала С.СИДЯК.

Головний позаштатний токсиколог МОЗ України Борис ШЕЙМАН наголосив, що зниження показників алкогольного отруєння у дітей в Україні не спостерігається. “Незважаючи на усі заходи, зокрема громадськості, силових структур, є тенденція до зростання таких випадків. У структурі дитячих отруєнь алкогольні займають 5 місце – від 18 до 20%. Але медики можуть бачити лише “верхівку айсберга”, – наголосив Б.ШЕЙМАН.

За словами лікаря-токсиколога, одними з основних чинників, що підштовхують дитину вживати алкоголь, є сімейне середовище та масована реклама на телебаченні. “Ми проводили аналіз, у яких сім’ях діти випивають. Вони поводять себе, як дорослі під час застілля... Також якщо кумири молоді рекламують алкогольні напої, це також відповідно формує світогляд підлітків”, - підкреслив Б.ШЕЙМАН.

Він наголосив, що отруєння алкоголем у дітей зумовлює незворотні ураження життєво важливих органів та систем, зокрема центральної нервової, печінки та інших. Лікар-токсиколог також навів статистичні дані дослідження, яке проводилося в Україні кілька років тому: щороку в Україні через отруєння етанолом гине від 9 до 11 тис. осіб, найбільше вживають алкогольні напої у промислових регіонах країни.