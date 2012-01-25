В Україні народжується все більше недоношених дітей

В Україні щороку зростають показники народження недоношених дітей з вадами і малою масою тіла, що вимагають тривалого виходжування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я зі спеціальності "Неонатологія" Єлізавета ШУНЬКО.

«Якщо у 2006 році недоношених дітей народилося близько 20 тисяч (з них 2300 новонароджених масою тіла менше 1500 г), то у 2010 – 26 тисяч (із 6 тис. менше 1500 г). Це зумовлено тим, що в Україні впроваджено міжнародні критерії реєстрації перинатального періоду, що рекомендовані ВООЗ», - наголосила Є.ШУНЬКО.

У свою чергу, начальник Відділу акушерсько-гінекологічної допомоги МОЗ Валентина КОЛОМЕЙЧУК наголосила, що для поліпшення надання медичної допомоги вагітним і новонародженим в Україні затверджено Національний проект «Нове життя», що має забезпечити доступну висококваліфіковану допомогу, комфортні умови народження і виходжування дітей шляхом створення мережі регіональних перинатальних центрів.

«Відповідно до проекту, у кожному регіоні буде працювати перинатальний центр третього рівня надання спеціалізованої медичної допомоги. Протягом 2012-2013 років передбачено відкриття таких закладах у всіх 27 областях країни. На реалізацію проекту держава виділила 360 мільйонів гривень», - повідомила В.КОЛОМЕЙЧУК.

За її словами, у Києві планують протягом двох років на базі 7-го і 5-го пологових будинків, а також репродуктивного центру 4-го пологового будинку відкрити кілька новітніх перинатальних центрів.

«Перинатальні центри - це не тільки приміщення, обладнання, це люди насамперед, висококваліфіковані фахівці», - сказала В.КОЛОМЕЙЧУК.