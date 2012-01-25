Спостереження за НЛО може змінювати стан здоров'я

У Києві з`явилася «гаряча» лінія з прийому скарг на НЛО і інші аномалії.

Як повідомляє газета «Сегодня» (№17 від 25 січня), на дзвінки очевидців аномалій відповідають уфологи-аматори, які відбирають найнеймовірніші й нез`ясовні свідчення людей про непізнані літаючі об`єкти й передають їх для подальших досліджень до Всеукраїнського центру аномалій «Зонд».

Засновники гарячої лінії з прийому скарг на аномалії (тел. 063-49-600-45) - члени Всеукраїнської уфологічної громадської організації «УФОДОС», для яких дослідження НЛО - хобі.

Нещодавно по дзвінку було знято щось металевого кольору й кубічної форми на Троєщині та незрозумілі кола на полях під Києвом. Але найчастіше люди скаржаться на кулі в небі, які світяться червоним кольором, та ще й пульсують.

«На рік ми отримуємо близько 50 повідомлень про аномальні об`єкти по всій Україні, більшість із них (15-20 повідомлень) у Києві. Повідомлення про найнеймовірніший феномен, який досі не розгаданий, надійшло кілька років тому з села Яблунівка під Києвом. Там сотні людей бачили НЛО трикутної форми, яке переливалося всіма барвами веселки. Після того, як цей об`єкт зник, частина людей почувалися недобре, інші були нез`ясовно радісними», - розповів виданню голова «Зонду» Артем БІЛИК.

За його словами, на День незалежності в Києві декілька десятків людей бачили дивний круглий об`єкт, який «висів» над пам`ятником Батьківщині-матері, періодично зникав і з`являвся.

«Аналогічні три кулі спостерігали в 2006 році над Контрактовою площею. На Оболоні в 2008 році бачили непізнаний об`єкт, схожий на сигару. Ми досі не можемо зрозуміти, що це було. Скоріш за все, всі ці НЛО використовують наш світ як транзитний, перелітаючи в іншій. Тому ми спостерігаємо, як у небі з`являється НЛО, пролітає якийсь відрізок, і зникає», - повідомив А.БІЛИК.