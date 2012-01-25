В Україні торік під час пологів померли 75 жінок

В Україні у 2011 році під час пологів померли 75 жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги МОЗ України Валентина КОЛОМЕЙЧУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами фахівця, близько 79% цих випадків трапляються у районних лікарнях, де недостатня кваліфікація лікарів і відсутнє сучасне медичне обладнання. «Якщо у медичному закладі приймають лише 80-100 пологів на рік - такі заклади можуть бути загрозливими для дитини і матері, бо не можуть надати кваліфікованої допомоги (ані щодо медичних кадрів, ані щодо новітнього медобладнання)», - зауважила В.КОЛОМЕЙЧУК.

Вона наголосила, що на першому місці серед причин материнської смертності - екстрагенітальні патології (за наявності яких жінкам взагалі заборонено вагітніти - УНІАН), на другому – кровотечі.

У свою чергу професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Руслан ТКАЧЕНКО додав, що у нашій країні поширене небезпечне явище, коли вагітніють жінки з тяжкими хворобами.

«Вагітніють з тяжкими вадами серця, ендокринними патологіями… Це на першому місці. На другому впродовж останніх 6 років стійку позицію займають масивні акушерські кровотечі. Більшості з них можна було б запобігти. Є дороговартісні препарати, які швидко зупиняють кровотечі і держава їх закуповує», - підкреслив Р.ТКАЧЕНКО.

Він наголосив, що породіллі гинуть зазвичай у стаціонарах, де нечасто народжують (до ста пологів на рік), відповідно у лікарів недостатній досвід у веденні пологів. Р.ТКАЧЕНКО також зауважив, що у країнах Європи показники смертності від кровотеч - у 6 разів нижчі, ніж в Україні.