Більшість українських студентів вважають себе щасливими

Більшість українських студентів є щасливими людьми.

Такого висновку дійшла експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО, коментуючи дані соціологічного дослідження на тему «Сучасне студентство України», проведеного інститутом напередодні Дня студента.

«Судячи з результатів опитування, студенти України – щасливі люди. Вони явно демонструють відчуття перспективи і позитивні очікування», - сказала вона.

Зокрема, згідно з дослідженням, дані якого передані агентству УНІАН, більше половини українських студентів (54,9%) задоволена своїми перспективами в особистому житті. З них 30,5% - «швидше задоволені», а 24,4% - «повністю задоволені». При цьому кожен четвертий респондент (26,6%) своїми перспективами в особистому житті не задоволений. З них відповідь «швидше незадоволена» дали 16,7%, «повністю не задоволені» - 9,9%. Майже кожному п`ятому опитаному (18,5%) важко відповісти на поставлене запитання.

Кожен другий український студент (44,9%) задоволений своїми любовними стосунками. З них 25,3% відповіли «повністю задоволений», 19,6% - «швидше задоволений». Незадоволені любовними стосунками більше третини молодих людей (36,2%). З них відповідь «швидше незадоволений» обрали 22,8%, «повністю незадоволений» - 13,4%. Важко відповісти на це запитання майже кожному п`ятому респонденту (18,9%).

Більше половини студентів України (54,3%) задоволена своїм матеріальним становищем. З них 34,6% віддали перевагу відповіді «швидше задоволений», 19,7% - «повністю задоволений». При цьому 37,2% молодих людей висловили невдоволення власним матеріальним становищем. З них 27,1% віддали перевагу відповіді «швидше незадоволений», а 10,1% - «повністю незадоволений». Важко відповісти на дане запитання – 8,5% опитаних.

Половину українських студентів (52,7%) влаштовують перспективи у власній роботі, кар`єрі. З них 36,9% обрали відповідь «швидше задоволений», 15,8% - «повністю задоволений». При цьому третину молодих людей (34,8%) кар`єрні перспективи не влаштовують. З них 25,7% віддали перевагу відповіді «швидше незадоволений», 9,1% - «повністю незадоволений». Важко відповісти на вказане запитання 12,5% респондентів.

Більшість студентів України (61,7%) задоволена своїм житлом. З них 32,6% - «повністю задоволені», 29,1% - «швидше задоволені». При цьому більше третини молодих людей (36,2%) не влаштовує житло, яке вони мають на даний момент. З них 24,5% обрали відповідь «швидше незадоволений», 11,7% - «повністю незадоволений». Важко відповісти на таке запитання 2,1% опитаних.

Більшість українських студентів (79,1%) влаштовують власний відпочинок і дозвілля. З них 45,3% дали відповідь «швидше задоволений», 33,8% - «повністю задоволений». При цьому кожен п`ятий респондент (19,8%) незадоволений своїм дозвіллям і відпочинком. З них 13,3% обрали відповідь «швидше незадоволений», 6,5% - «повністю незадоволений». Важко визначитися з відповіддю 1,1% опитаних.

Коментуючи ці результати, М.ТКАЧЕНКО зазначила, що «формула успіху» українського студента виглядає досить прагматично: у першій трійці самореалізація (65,4%), достаток (50,3%) і кар`єра (48,9%). Саме такі цілі ставлять собі більшість молодих людей, які зараз здобувають вищу освіту. «Всіляка «лірика» - кохання, дружба, незалежність, свобода – на другому плані, а останнє місце в шкалі критеріїв успіху займає вдалий шлюб (25,1%)», - сказала вона.

За словами експерта, не менш оптимістично українські студенти оцінюють і своє сьогодення. «Респонденти задоволені стосунками з батьками (85,6%), що, безперечно, робить честь їхнім батькам, які зуміли побудувати довірчі стосунки зі своїми дітьми. 84,9% задоволені стосунками з друзями. Щасливі в особистому житті 44,9%, а 54,3% влаштовує їх матеріальне становище. В цілому позитивно вони оцінюють свої перспективи в створенні сім`ї, кар`єрі, не особливо нарікають на житло і якість відпочинку», - вважає М.Ткаченко.

При цьому вона зазначила, що молоді притаманні завищені очікування. «Все життя попереду, і саме усвідомлення цього факту дозволяє їм бачити в сьогоденні переважно світлі сторони. Реальність не представляється їм непривабливою, і тим паче - безнадійною. Якщо такий світогляд буде підтриманий особистими зусиллями молодих людей, можна вважати, що шанси на оновлення суспільства в нас є. Росте покоління прагматичних, впевнених у собі, кар`єрно-орієнтованих громадян України. Хотілося б вірити, що при цьому вони будуть добрими, великодушними і чуйними», - зазначила М.ТКАЧЕНКО.

Інститут Горшеніна проводив соціологічне дослідження на тему «Сучасне студентство України» з 9 по 20 січня. Опитано 1200 студентів вищих навчальних закладів у містах-мільйонниках: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі і Львові. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,9%.