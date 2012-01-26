Янукович подякував 2-класниці за мужність при пожежі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подякував другокласниці ЗОШ №3 - колегіуму міста Балта Одеської області Ользі ШЕНДЕРУК за мужність, яку дівчинка проявила під час пожежі, та порятунок з вогню маленької сестри.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Я пишаюся твоїм вчинком, який є прикладом сміливості та відваги не тільки для твоїх ровесників, а й для дорослих. Бажаю тобі успіхів та найкращих перспектив у житті, а усій родині - міцного здоров`я, добра і злагоди. Хай береже вас Бог», - йдеться у листі Президента.

Пожежа сталася в одному з житлових будинків Балти 20 січня. У помешканні були лише двоє дітей - 9-річна Оля та її 10-місячна сестра Софія. Оля дивилася телевізор, коли почула тріск у коридорі. Відчинивши двері, дівчинка побачила вогонь і дим у коридорі. Вона не розгубилася, схопила сестру і вистрибнула у вікно. Потім Оля повідомила про пожежу сусідів, і ті викликали пожежних. Вогонь загасили протягом 40 хвилин.