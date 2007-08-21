У грудні поточного року у Києві відкриється центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, аналогів якого поки що не існує не лише у місті, але й в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами начальника Головного управління економіки та інвестицій Марини ЛУКАШИНОЇ, проект цього закладу було розроблено ще три роки тому. Колишній дитячий садок №403 на вул. Олени Теліги реконструювали та надбудували додатковий поверх. Вартість облаштування цього закладу – 14 млн. грн.

У столиці 7 тисяч дітей-інвалідів потребують допомоги. Сучасний центр реабілітації зможе приймати щорічно більше 500 осіб. Крім того, фахівці центру для надання допомоги виїжджатимуть додому у різні райони столиці, таким чином обслуговуючи близько тисячі дітей з особливими потребами.

На першому поверсі центру розміститься адміністративний корпус, профілактичні та лікувальні кабінети, навчальні класи, спеціально облаштований басейн. Тут працюватимуть лікарі, педагоги, вихователі.