У 154 українців підозрюють кір

За добу в Україні зареєстровано 154 особи, у яких підозрюють кір.

ЯК повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, за оперативними даними, станом на 25 січня 2012 року на адміністративних територіях країни зареєстровано 1952 випадки підозри захворювання на кір.

Найбільша кількість таких випадків - у західних регіонах, поінформували у МОЗ. Зокрема, у Львівській області - 967 (64 за останню добу), Івано-Франківській області - 534 (42 за останню добу), Рівненській області - 124 (14 за останню добу), Закарпатській області - 103 (12 за останню добу), Тернопільській області - 54 (7 за останню добу), Волинській області - 40 (3 за останню добу). У Києві зареєстровано 12 випадків підозри захворювання на кір (1 за останню добу).

На інших адміністративних територіях країни з початку поточного року реєструвались поодинокі випадки підозри захворювання на кір, загалом – 118.

У МОЗ також повідомили, що Держсанепідемслужба України з метою попередження розповсюдження кору проводить повний обсяг протиепідемічних заходів, зокрема обмежено проведення масових заходів, проводиться медичне обстеження всіх контактних осіб.

У Львівські області, де реєструється високий рівень захворюваності на кір, обмежено відвідування хворих в стаціонарах, подовжено зимові канікули в навчальних закладах. Особи, які не щеплені або не мають відомостей про проведену імунізацію проти кору, не допускаються до навчального процесу, тимчасово призупинено навчання в учбових закладах, де виявлені випадки захворювання на кір, поінформували у МОЗ.