Лікарі попереджають українців про небезпеку переохолодження та обморожень

Фахівці МОЗ попереджають громадян про небезпеку переохолодження та обморожень.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, медики наголошують, що погода з температурою нижче +7 С вже є такою, яка може зумовити проблеми зі здоров`ям людини.

Фахівці пояснюють, що холод діє згубно, насамперед, на дрібні кровоносні судини людини. Відтак судини в кінцівках інстинктивно звужуються, щоб зберегти тепло, циркулювання крові в кінцівках уповільнюється. Спочатку замерзає шкіра, а вже потім підшкірний шар, судини, м`язи, нерви та навіть кістки. Найменш захищені та найчутливіші до холоду - пальці рук та ніг, вуха та ніс. При переохолодженні температура тіла людини знижується до 35 і нижче, наголошують медики.

Щоб запобігти переохолодженню та відмороженням, фахівці радять одягатися багатошарово – краще вдягти на себе кілька легких светрів замість одного надто теплого, одяг має бути легким. Це запобігатиме спітнінню, яке на морозі небезпечне. «Захищайте відкриті ділянки шкіри – обов’язково вдягайте рукавички, ніс та вуха захищайте шапкою, шарфом, коміром», - радять медики.

Також вони радять не виходити на мороз голодними, адже в холод треба добре їсти, краще щось висококалорійне.

«Заходьте щопівгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці. Якщо замерзли кінцівки – почніть рухатися, аби посилити кровообіг у судинах. Можна пострибати з ноги на ногу — тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам»,- радять у МОЗ.

Крім того, фахівці закликають громадян не перевтомлюватися, бо втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Зазвичай, відчувши, що замерзає, людина починає рухатися дуже активно. Цього робити лікарі не радять - енергія використовується дуже швидко.

Лікарі також нагадують, що за холодної погоди категорично не можна торкатися металу (надто голими руками чи язиком), бо при контакті з ним може статися обмороження. Дуже швидко обморозити тіло може також бензин. Під час роботи з такими матеріалами на морозі необхідно вдягати водонепроникні рукавички.

Фахівці підкреслюють, у холодну погоду не можна вживати спиртне, оскільки алкоголь розширює судини на поверхні тіла, що призводить до швидших втрат тепла. Також на морозі краще не курити, це особливо згубно діє на стінки судин.

