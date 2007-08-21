За рівнем розповсюдження сифілісу і гонореї Україна займає перші місця

Згідно офіційній статистиці Всесвітньої організації охорони здоров`я за рівнем розповсюдження сифілісу і гонореї Україна не пасе задніх, а займає перші позиції в світі.

З 2000 року в нашій країні зафіксовано 163 081 випадок сифілісу (четверте місце серед світових країн) і 113 135 випадків захворювання гонореєю (п`яте місце).

MIGnews