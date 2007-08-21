Здоров`я зубів залежить від психологічного стану

Постійні стреси, тривала депресія і тривога, відчуття самотності нерідко супроводжуються розвитком хвороб пародонту, які є частою причиною втрати зубів.

Пародонт - це комплекс тканин, які оточують зуб і забезпечують його фіксацію в щелепних кістках. До найбільш поширених хвороб пародонту належать гінгівіт, пародонтит і пародонтоз. Характерні ознаки хвороб пародонту - кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, розхитування зубів аж до їх випадання.

Учені Американської академії периодонтології з`ясували, що результати 57% досліджень, проведених за останні 16 років, підтверджували наявність прямого зв`язку між розвитком хвороб пародонту і психологічними чинниками (високою тривожністю, депресією, сильним відчуттям самотності, станом хронічного стресу).

Дослідники припустили, що зв`язок між психологічними чинниками і хворобами пародонту обумовлений дією гормону стресу - кортизолу, підвищений рівень якого може сприяти пошкодженню ясен і щелепних кісток, характерних для хвороб пародонту.

Крім того, певну роль може грати зміна звичок у людини, що переживає важкий стрес. "У такій ситуації люди приділяють менше уваги гігієні порожнини рота і збільшують споживання алкоголю, нікотину і ліків", - відзначив президент Американської академії периодонтології Престон Міллер.

likar.info