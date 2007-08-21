Знайдений ген, який призводить до найбільш агресивної форми раку легенів

Американські дослідники виявили ген (відомий як LKB1), який пригнічує розвиток ракових пухлин в організмі людини, і який у свою чергу, при мутаціях, може призводити до розвитку агресивніших видів раку легенів.

Доктор Норман Шарплесс, учений Університету Північної Кароліни виявив, що саме цей вид гена, що мутує, в 1/4 випадки призводить до найбільш агресивної форми раку легенів, названого squamous cell carcinoma.

Дослідження допоможе лікарям ставити точніші діагнози і прогнози у разі захворювання на рак легенів у пацієнтів.

LIKAR.INFO