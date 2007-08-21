Шопінг - психічне захворювання

Сьогодні шопінг прирівнюють не тільки до виду наркоманії, але й називають його "публічним еквівалентом сексу". Британські соціологи підрахували, що середньостатистична мешканка Європи віддає шопінгу мало не половину свого життя.

За даними дослідників, у середньому 92% жінок 30 – 40 років страждають "шопоголією", непомірною пристрастю до покупок. З них 96% витрачають гроші тільки на одяг, 75% – на взуття, 42% – на прикраси, 33% – на косметику, 12% – на товари для будинку.

Як не дивно, але психологи пояснюють таку любов до покупок винятково жіночою природою, інстинктом збирання.

Наприклад, англійки за своє життя витрачають на сумки близько $27000. У кожної британки в середньому є близько 17 сумок, у шопоголіків зі стажем – понад 25 сумок.

Щорічно жінка купує як мінімум 3 нових сумки. У цілому в гардеробі середньостатистичної жінки є 5 денних сумок, 2 робочі, 3 вечірні, 2 для покупок, 2 для поїздок, 2 для фітнесу і 1 пляжна.

Не складно було підрахувати витрати англійок і на взуття. За все життя жінки в середньому витрачають на чоботи і туфлі близько $55000. Більшість із них щомісячно купує нову пару туфель вартістю приблизно $70.

13% мають у своєму гардеробі понад 30 пар взуття, але найбільш поширеною є наявність 25 пар. 25% опитаних ретельно приховують свої покупки від чоловіка, інші просто прибріхують щодо їх вартості.

Часто підвищену увагу до шопінгу викликають депресії. Фахівці у таких випадках радять обходити бутики і торгові центри стороною. Учені британського Ессекського університету з`ясували, що шопінг – не найкращий засіб для зміцнення відчуття власної гідності.

У проведених ними дослідженнях 44 % випробовуваних повідомили, що їх почуття власної гідності знизилося, 50 % пацієнтів після заняття шопінгом відчували посилення нервової напруги.

Якщо покупки і допомогли в більшості випадків вплинути на депресію, поліпшивши стан, то в 22 % – тільки посилили пригнічений настрій. У підсумку, витрачені гроші не приносили ніякого задоволення.

У таких випадках, вважають учені, краще всього відправитися на свіже повітря. Унаслідок прогулянок на природі у більшості пацієнтів пригнічений настрій замінявся на поліпшення самопочуття, а також підвищувалася впевненість у собі.

Термін "шопінг", як, утім, і саме явище, з`явилося в 1956 році з легкої руки американки Барбари Зелінські. Вона спромогалася витратити зарплату чоловіка в середньому за 2 хвилини 34 секунди. Згодом чоловік особисто зафіксував світовий шопінг-рекорд своєї благовірної: 1 хвилина 55 секунд.

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