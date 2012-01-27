Що робити, якщо вас за голову вкусив бегемот?

У п`ятницю, 27 січня, в УНІАН почне роботу в цьому році Клуб мандрівників “УНІАН - Тут і Там”. Перше засідання пройде в традиційному для клубу форматі - розповідь про подорож Україною (Тут) і дорожні нотатки про зарубіжну подорож (Там).

Постійний член клубу, журналіст Олена ДОЛИННА розповість про сплави по річках Тернопільщини. Зокрема, мова піде про пригоди на річці Стрипа – притоці Дністра з її глибокими каньйонами, численними водоспадами. Найвідоміший із них – «Дівочі сльози». Чи є русло у водоспаду? Чому місцеві жителі називають його «Дівочі сльози» і вважають святим? Як краще дістатися до мальовничих місць і підготуватися до першої водної експедиції? Про це – дорожні нотатки Олени.

Після віртуальної подорожі до Тернополя - презентація Дмитра ЯЦЮКА «Що робити туристу на півдні Африки?». Це розповідь про три країни – Мозамбік, Південно-Африканську Республіку й Свазіленд. Проживаючи в Мозамбіку вже багато років, Д.ЯЦЮК не за чутками знає, що являє собою загадкове Лімпопо, відоме всім радянським дітям завдяки “Айболиту”. Як потрапити в цю далеку країну? Що споріднює Мозамбік із Україною? Що робити, якщо вас за голову укусив бегемот? Потім – найменша країна Південної півкулі – королівство Свазіленд. Сюди варто їхати вже заради одного дивовижного свята – Умхланга. Умхланга, або танець тростини - урочистість, а, точніше, церемонія, що триває декілька днів, під час якої десятки тисяч напіводягнених свазілендських дівчат (останніми роками – їх від 50 до 70 тисяч!) танцюють перед королем, а той обирає серед них нову дружину. Насамкінець, Д.ЯЦЮК розповість про туристичні можливості ПАР, зокрема, про один із найбільших і найзнаменитіших природних заповідників на землі – Крюгер-парк.

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

Початок - о 18:00. Вхід вільний.

Цього року всі бажаючі також зможуть стежити за зустрічами в клубі на сайті УНІАН.

Довідка УНІАН. Засновниками клубу виступили УНІАН і туристичний сайт “Тут і там”.

Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто подорожує Україною (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про свої пригоди в невимушеній, камерній атмосфері таким же колегам-мандрівникам. По суті, йдеться про розвиток жанру усних дорожніх нотаток, які завдяки сучасним технічним можливостям можна щоразу створювати як яскраве авторське шоу».

«Родзинка» проекту, додає керівник сайту «Тут і Там» Володимир ЗМАЖЕНКО, полягає в тому, що в Клубі кожен мандрівник може себе спробувати в ролі «Юрія Сенкевича» (популярний телеведучий радянських часів – УНІАН), обравши собі маршрут для розповіді, стилістику або ілюстративний матеріал - фотознімки, відеоматеріали або щось інше. Слухачі ж і глядачі можуть бачити світ не очима одного-єдиного ведучого, а відкривати для себе Україну та інші країни через емоції й сприйняття різних людей. Також важливо, що це інтерактивне спілкування, чого не може бути в будь-якій телепередачі – ви не зможете запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити “відмотати” назад цікавий кадр”.

У роботі клубу можуть взяти участь всі охочі.

