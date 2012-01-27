На завтра по Україні - до 15° морозу

На завтра по Україні синоптики прогнозують вдень до 15° морозу.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 28 січня буде холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22° морозу, на півночі Лівобережжя до 25°, вдень 10-15° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу (на Південному узбережжі Криму протягом доби 0-5° морозу). Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї пориви 17-22 м/с, вночі місцями 25 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

У Київській області завтра холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві холодна без опадів погода з температурою вночі 18-20°, вдень 12-14° морозу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця.