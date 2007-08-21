”Інфекційне” містечко під Одесою

На його будівництво виділять $ 6 млн.

Сесією Одеської обласної ради затверджений інвестиційний проект будівництва під Одесою в сусідньому Беляєвському районі інфекційного містечка вартістю 327 млн. грн. Намічена споруда протитуберкульозного диспансеру на 650 місць, а також шкірно-венеричного, інфекційної лікарні, центру профілактики СНІДу. Замовники - Одеська облрада і облдержадміністрація, інвестор - ЗАТ "Чорноморець", вхідне у фінансово-промислову групу "Примор`я" (Одеса). MIGnews.

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