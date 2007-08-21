Здоров`я українських військовиків зміцнять

Міністерство оборони до кінця вересня проведе у військових частинах по всій Україні збори офіцерів з метою зібрати пропозиції щодо вдосконалення системи охорони здоров’я військовослужбовців та працівників Збройних Сил України. Як повідомив сьогодні журналістам міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, таке рішення було ухвалене на останній колегії Міноборони.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, зокрема, планується зібрати пропозиції щодо вдосконалення роботи медичних центрів, санаторно-курортного лікування та профілактичних заходів.

При цьому А.ГРИЦЕНКО наголосив, що всі пропозиції будуть розглянуті в Міноборони протягом місяця, систематизовані та введені в дію.

«Основна мета цих заходів - зміцнення здоров’я військовослужбовців та працівників ЗСУ», - додав А.ГРИЦЕНКО.