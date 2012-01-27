Підприємці незаконно виграли тендер МОЗ

У Києві порушено кримінальну справу проти підприємців, які за підробленими документами незаконно виграли тендер Міністерства охорони здоров’я і привласнили 15,7 млн. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, у Києві працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю. Встановлено, що вони у 2008 році надали до тендерного комітету Міністерства охорони здоров’я України фіктивну довідку про свій статус представника виробника медичного препарату іноземного виробництва, у результаті чого вказаному товариству було перераховано 15,7 млн. грн. бюджетних коштів. Внаслідок цих дій державі завдано збитків на вказану суму.

Районною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.