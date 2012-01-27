Працює телефонна лінія для допомоги під час холодів

Для оперативного реагування на звернення громадян по допомогу при Центральному урядовому штабі відкрито цілодобову багатоканальну лінію зв’язку за номером 256-60-90.

Про це заявив перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сьогодні на селекторній нараді щодо організації роботи органів влади та місцевого самоврядування в умовах значного похолодання за участі керівників всіх регіонів України.

Крім того, він нагадав, що працює Урядовий контактний центр за телефоном 0-800-507-309, повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЕВА.