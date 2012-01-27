Для оперативної допомоги під час холодів відкрито гарячу телефонну лінію
18:07, 27 січня 2012Країна
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Цілодобова багатоканальна лінія зв’язку працює за номером 256-60-90... У Кабміні відбулася селекторна нарада щодо організації роботи органів влади та місцевого самоврядування в умовах значного похолодання...
Для оперативного реагування на звернення громадян по допомогу при Центральному урядовому штабі відкрито цілодобову багатоканальну лінію зв’язку за номером 256-60-90.
Про це заявив перший віце-прем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сьогодні на селекторній нараді щодо організації роботи органів влади та місцевого самоврядування в умовах значного похолодання за участі керівників всіх регіонів України.
Крім того, він нагадав, що працює Урядовий контактний центр за телефоном 0-800-507-309, повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЕВА.
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