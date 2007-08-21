Компанія «Астеліт» запустила новий пакет послуг для інвалідів

Оператор мобільного зв`язку компанія «Астеліт» (ТМ life:)) запустила новий пакет послуг для інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний виконавчий директор компанії «Астеліт» Тансу ЄЕН сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, стартовий пакет розповсюджуватиметься через мережу організацій Національної асамблеї інвалідів України, яка налічує 1,8 млн. членів.

Як підтвердив УНІАН голова Національної асамблеї інвалідів України Валерій СУШКЕВИЧ, усі інваліди України мають змогу одержати безкоштовний стартовий пакет, звернувшись до організації Асамблеї.

Він також відзначив, що Асамблея починає поширювати пакети з сьогоднішнього дня. Крім того, є домовленість з «Астеліт» про розповсюдження пільгового тарифу для членів сімей інвалідів.

Стартовий пакет life:) пропонує людям з обмеженими можливостями скористатися безкоштовними послугами: 1 тис. SMS у мережі life:) і 1 мегабайт WAP щомісячно при поповненні рахунку на 10 грн. При цьому тариф на дзвінки всередині мережі становить 0 коп./хв., а дзвінки на інші номери в межах України тарифікуються по 0,50 грн./хв. Тариф дійсний до 31 грудня 2008 року.