Місцева влада має терміново створити додаткові пункти обігріву

Місцева влада повинна терміново створити додаткові пункти обігріву і харчування для людей, які не мають житла, і забезпечити їх необхідними соціальними послугами.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні під час відвідування соціального «Центру обігріву» в Броварах Київської області, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

Центр працює з залученням місцевих громадських і релігійних організацій, а також представників бізнесу. У ньому бездомні люди отримують харчування, медичні і соціальні послуги, йдеться у повідомленні.

«Зараз, коли в Україну прийшли сильні морози, соціальні служби мають об`єднати свої зусилля з представниками органів внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій для того, щоб надавати оперативну допомогу людям, які не мають даху над головою», - наголосив С.ТІГІПКО.

За приблизними підрахунками експертів, в Україні мешкає понад 100 тисяч бездомних людей, з них понад 12 тисяч - у Києві.