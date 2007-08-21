На Житомирщині в аптеці військового госпіталю продавали наркотичні і психотропні препарати

17:27, 21 серпня 2007
Країна
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Прокуратурою за результатами перевірки додержання у військових лікувальних закладах вимог законодавства про охорону здоров’я було порушено кримінальну справу...

У Житомирській області працівники аптеки військового лікувального закладу зберігали та відпускали наркотичні, психотропні, а також отруйні ліки, терміни придатності яких давно минули.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією військової прокуратури Житомирського гарнізону, у липні 2007 року прокуратурою за результатами перевірки додержання у військових лікувальних закладах вимог законодавства про охорону здоров’я було порушено кримінальну справу за фактом недотримання службовцями одного з військових госпіталів Житомирської області встановлених правил зберігання та відпуску наркотичних засобів, психотропних та отруйних речовин.

У ході перевірки прокуратура встановила, що тривалий час працівники аптеки зберігали та продавали наркотичні, психотропні та отруйні лікарські засоби, терміни придатності яких давно минули.

Слідство за даним фактом триває.

 

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