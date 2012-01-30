На закупівлю вакцин цього року держава виділила 303 млн грн

На закупівлю вакцин у 2012 році держава виділила 303 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний спеціаліст Управління громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, головний спеціаліст відділу профілактики МОЗ Сергій ПЛАТОВ.

«Україна закуповіє тільки якісні вакцини. Це брендові вакцини – найбільш відомі світові виробники. Усі вакцини мають сертифікати якості, посерійно проходять лаборраторний контроль якості. Тільки тоді дана серія вакцин використовується для імунізації», - зауважив С.ПЛАТОВ

Він наголосив, що комісія МОЗ уже визначила перелік необхідних у 2012 році вакцин. «Ми чекаємо інформації з регіонів щодо кількості вакцин. До середини лютого зможемо розпочати процедуру тендерних закупівель. І отримаємо вакцини вчасно», - сказав С.ПЛАТОВ.

За його словами, на сьогодні медичні заклади України повністю забезпечені усіма необхідними вакцинами. «Є вакцини проти усіх інфекцій… Можна отримати усі планові вакцинації», - підкреслив С.ПЛАТОВ і додав, що відсоток відмов батьків від щеплень коливається від 5 до 8, залежно від виду інфекції.