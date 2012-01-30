До 2014 року перинатальні центри будуть в усіх областях – глава МОЗ

До 2014 року перинатальні центри з’являться в усіх областях України, а також в Києві та Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час ознайомлення з готовністю до роботи перинатального центру в Кіровограді повідомив міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО.

За його словами, поява перинатальних центрів, які забезпечуватимуть якісною та доступною допомогою матерів і новонароджених дітей, запланована в рамках реалізації Національного проекту «Нове життя».

О.АНІЩЕНКО зазначив, що у 2012 році перинатальні центри третього рівня будуть відкриті в Кіровограді, Донецьку, Харкові та Києві. Водночас МОЗ проведе внутрішній і зовнішній аудит з метою створення графіку, коли і в яких регіонах з’являтимуться інші центри.

«Показники малюкової та материнської смертності в Україні удвічі перевищують європейські. Надання допомоги при пологах в малопотужних, слабо оснащених закладах сприяє високому рівню ускладнень. Саме тому нацпроект запроваджує нову філософію охорони здоров’я матері та дитини і створює для цього інфраструктуру», - наголосив міністр.

За його словами, в рамках проекту передбачена і підготовка кваліфікованих медичних кадрів. «Майже 1200 медпрацівників, які працюватимуть в перинатальних центрах, вже пройшли спеціальну підготовку з підвищення кваліфікації», - зазначив О.АНІЩЕНКО.

Він наголосив, що перинатальний центр на базі Кіровоградської обласної лікарні, який завтра, 31 січня, відкриє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, є першим в державі.