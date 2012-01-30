Україні потрібні реформи - в ім'я захисту прав дитини

В Україні потрібно провести низку реформ, спрямованих на покращення захисту прав дитини, йдеться зокрема про роботу з сім`ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; соціальний супровід родин; процедуру позбавлення батьківських прав; роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Ці заходи повинні супроводжуватися реформою інтернатних закладів, створенням у кожному районі та місті центрів соціальної підтримки для дітей та сімей, заявив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО на спільному брифінгу з головою Київської облдержадміністрації Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ, що відбувся в Центрі соціальної підтримки дітей і сімей «Промінь надії» у смт Макарів Київської області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Головною метою таких центрів має бути робота, спрямована на збереження сім`ї, попередження вилучення дитини з сім`ї та громади, де вона народилася і росте. Ми не повинні допустити розлучення дітей з їхніми батьками, братами і сестрами, друзями та однокласниками, «виривати» дитину з її рідного середовища», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Нинішній підхід, коли дітей з усієї області направляють в один інтернат обласного підпорядкування, травмує дитину і є дискримінаційним щодо вирішення її долі, сказав Ю.ПАВЛЕНКО. Він назвав такий метод пережитком старої системи, який не відповідає принципу дотримання найвищих інтересів дитини.

Послуги, які повинні надавати нові центри, зазначив Ю.ПАВЛЕНКО, мають розроблятися і затверджуватися, виходячи з потреб конкретної громади, загального стану справ у сфері захисту прав дітей.

На думку цповноваженого Президента України з прав дитини, заклади, подібні до Центру соціальної підтримки дітей і сімей «Промінь надії», повинні працювати за такими напрямами: термінове влаштування та надання невідкладної допомоги дітям, вилученим із сімей, постраждалим від насильства, залишеним батьками тощо; створення невеликих групових дитячих будинків, атмосфера та побут яких будуть максимально наближені до домашніх.

Також ідеться про профілактичну роботу центрів, яка включатиме: службу підтримки матерів з дітьми - невідкладну допомогу дітям із батьками, які потрапили в надзвичайні обставини, постраждали від насильства або нещасних випадків тощо; службу підтримки сім`ї - допомогу сім’ям, в яких існує загроза вилучення дітей, і підтримку дітей у таких родинах; службу розвитку сімейних форм виховання - пошук та підготовку потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, а також підтримку сімей, які взяли на виховання дітей; надання психологічних та юридичних консультацій місцевим мешканцям щодо виховання дітей та захисту їх прав, усиновлення, влаштування дітей під опіку та піклування, створення дитбудинків сімейного типу.

На переконання Ю.ПАВЛЕНКА, перевагою таких центрів соціальної підтримки для дітей та сімей є акцент на профілактичній роботі з попередження роз`єднання сім`ї на її збереження, відновлення та реабілітацію. Подібні заклади дозволять забезпечити індивідуальний підхід до дитини та сім`ї, враховувати потреби кожної дитини та почути її думку, додав він.

За його словами, вивільнені в результаті реформи великі приміщення сьогоднішніх інтернатних закладів повинні бути перетворені на дитсадки, заклади для позашкільної освіти, центри соціальної реабілітації та підтримки для дітей і сімей, соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Із впровадженням такої системи захисту дитини та сім`ї посилиться відповідальність місцевої влади та громади за долю конкретної дитини», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.