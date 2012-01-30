Україна - держава злісних неплатників аліментів

Кожне четверте звернення громадян до Уповноваженого Президента України з прав дитини стосується невиконання батьками обов’язків з утримання дитини, зокрема ухилення від сплати аліментів.

Про це сказав на брифінгу Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За його словами, сьогодні в Державній виконавчій службі перебуває 691 тис. 427 судових рішень про стягнення аліментів з батьків на користь дітей. Упродовж 2011 року Служба направила на розгляд органів внутрішніх справ 16,4 тис. подань щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів, однак лише за 3,8 тис. з них були порушені кримінальні справи.

Попри те, що понад рік тому до чинного законодавства внесли зміни щодо уточнення поняття «злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей», ситуація із захистом прав дитини на утримання з боку батьків на краще не змінилася, констатував Ю.ПАВЛЕНКО. Правоохоронні органи відмовили в порушенні кримінальних справ щодо 9,2 тис. злісних неплатників аліментів, 3,5 тисячі позовів Державної виконавчої служби залишилися нерозглянутими, підкреслив він.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, численні звернення громадян стосуються також приховування батьками реальних обсягів доходів, що призводить до визначення мінімальних аліментних виплат – не більше 300 грн.

Незважаючи на внесення до Кримінального кодексу змін, якими конкретизоване поняття злісного ухилення від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) з боку боржників, досить поширеною залишається ситуація, коли правоохоронні органи відмовляють у порушенні кримінальної справи через часткове погашення заборгованості, зазначив він.

Уповноважений Президента наголосив, що сплата незначної частини боргу не може розглядатися як задоволення права дитини на утримання, тим більше, що нерідко боржники в подальшому продовжують ухилятися від сплати аліментів.

Як підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО, Президент України вимагає від уряду провести об’єктивний аналіз причин, що унеможливлюють реалізацію дітьми права на утримання з боку батьків. Йдеться про неприпустимість ігнорування або затягування правоохоронними органами порушення кримінальних справ щодо злісних неплатників аліментів, а також про необхідність внесення зміни до чинного законодавства з метою повного і безумовного виконання батьками обов’язків з утримання дитини.

***Ст. 180 Сімейного кодексу регулює передбачений Конституцією обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ст. 182 СКУ).

Порядок стягнення аліментів визначає Закон «Про виконавче провадження». Коли протягом трьох місяців поспіль неможливо стягнути аліменти із зарплати чи інших доходів боржника (якщо він не працює і не отримує доходів) стягнення звертається на майно боржника (ч. 2 ст. 74 Закону).

У випадку злісного ухилення батьків від виконання аліментного обов’язку до них застосовується кримінальна відповідальність. Згідно зі ст. 164 Кримінального кодексу, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду аліментів, а також від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на утриманні батьків, карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин, виправними роботами до одного року, обмеженням волі до двох років.