З Карського моря насувається прорив арктичного повітря

За прогнозом Всеросійського центру моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру центр «Антистихія», найближчими днями на європейській частині РФ очікуються аномально низькі температури повітря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського МНС, вторгнення арктичного повітря із зони Карського моря призведе до аномального пониження температури повітря на Європейській території країни. У зону аномальних температур може потрапити 51 суб`єкт Російської Федерації в центральній і південній частині країни, Уралу, північного Заходу і Поволжя. У нічні і вранішні години температура може знизитися до «мінус» 30 градусів за Цельсієм.

МНС РФ попереджує, що в умовах аномально-низьких температур може виникнути загроза збільшення кількості надзвичайних ситуацій і подій, пов`язаних з обривом ліній електропередач і їх перевантаженням, гідроударами у системах теплопостачання, пожежами в будинках з пічним опалюванням, пошкодженням у системах будинкового газового устаткування.

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України створило Штаб із забезпечення безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, який працює цілодобово.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, представники Мінрегіону, Міненерговугілля, МНС, Міноборони, МВС, МОЗ, Мінінфраструктури та Укравтодору, усіх територіальних адміністрацій, спільно з органами самоврядування також триматимуть ситуацію на постійному контролі.

У Кабміні зауважили, що влада допомагає у складний період соціально незахищеним верствам населення, зокрема, організовано роботу зі встановлення пунктів обігріву громадян. Намети з теплогенераторами функціонують по всій країні з 27 січня і розташовуються в місцях масового перебування людей. Будь-хто у таких пунктах допомоги населенню може зігрітися, випити чаю, поїсти, почути, як треба поводитися під час сильних морозів, аби уникнути обмороження, отримати першу медичну допомогу.

Станом на ранок 30 січня в Україні функціонує 14 тис. 891 пункт обігріву, найближчим часом планується встановлення ще 239 таких пунктів. Лише протягом перших днів холодів за теплом і гарячою їжею до них звернулися 17 тис. 128 громадян.

Керівники міст та областей постійно здійснюють контроль і за станом аварійності на дорогах: організовано вивезення снігу для нормальної роботи громадського, приватного транспорту, логістики, уникнення заторів на дорогах.

За дорученням уряду проведено роботу з підприємствами торгівлі щодо безперебійного постачання у торговельні мережі продуктів харчування. Також є пряме доручення уряду здійснити додаткове фінансування Укравтодору для закупівлі палива і сипучих матеріалів для створення умов безпечного проїзду дорогами України.

На комунальників покладено обов’язок своєчасно очищати тротуари, покрівлі та карнизи будинків від бурульок з метою попередження нещасних випадків, повсякчас перевіряти надходження тепла до будинків, виявляти та усувати витоки тепла з тепломереж.

Лікарні переведено у режим повної готовності для надання допомоги потерпілим.

Соціальні служби навідуються до своїх підшефних, допомагають з продуктами харчування, перевіряють температуру в помешканнях.

У разі погіршення погодних умов влада готова задіяти також інженерну техніку, засоби для подолання водних перешкод, мобільні електростанції і насосне обладнання для ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути у зв`язку із ускладненням погодних умов на всій території України.

У Кабміні наголосили, що влада контролює своєчасне забезпечення котелень енергоносіями для їхньої безперебійної роботи. У зв’язку з цим НАК «Нафтогаз України» збільшив відбір газу.

Уряд закликав використовувати абсолютно усі резерви, щоб не відмикати боржників від опалення на період складних погодних умов. Особлива увага у цьому аспекті приділяється об’єктам соціальної сфери, житлового фонду, а також підприємств водо- та енергопостачання.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розглядає можливість запровадження додаткових канікул у загальноосвітніх навчальних закладах з 30 січня у разі зниження температури до -20 градусів.

Міністерство охорони здоров’я разом із Державним комітетом телебачення і радіомовлення створюють спеціальні програми, які транслюються на центральних телеканалах, із роз’ясненнями для громадян щодо перших ознак охолодження, переохолодження та обмороження.

Крім того, у Секретаріаті Кабінету міністрів відповідальні керівники несуть цілодобове чергування з 27 січня. Вони повинні координувати роботу служб, допомагати управляти ресурсами, що можливо знадобляться для ліквідації аварій, включаючи можливості Держрезерву та мобілізаційних резервів.

Для оперативного реагування на звернення громадян по допомогу при Центральному урядовому штабі відкрито цілодобову багатоканальну лінію зв’язку за номером 256-60-90. Крім того, працює Урядовий контактний центр за телефоном 0-800-507-309.

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У Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України і на підприємствах паливно-енергетичного комплексу введено цілодобове чергування керівного складу у зв`язку з погіршенням погодних умов. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні наголошується, що чергування введено на виконання доручення прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у зв`язку зі значним зниженням температури повітря і погіршенням погодних умов на території України, з метою забезпечення постійного і надійного функціонування об`єктів паливно-енергетичного комплексу, безперебійного електро- і теплопостачання споживачів, оперативного реагування на можливі аварії та інші надзвичайні ситуації на підприємствах ТЕК.

Відповідно до доручення прем`єр-міністра, у Міненерговугілля затверджено графік цілодобового чергування керівного складу, а також розіслано доручення керівникам усіх державних компаній і підприємств енергетики затвердити відповідні графіки чергування на період з 27 січня по 12 лютого 2012 року.

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У Міністерстві оборони створено оперативний штаб з реагування на нештатні ситуації під час холодів. Про це УНАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається у повідомленні, оперативний штаб створено з метою своєчасного та адекватного реагування на ситуацію, пов’язану зі пониженням температури повітря, та недопущення наслідків, які можуть привести до загибелі, каліцтва людей, аварій інфраструктур військових містечок, підприємств, організацій і установ Міністерства оборони України та Збройних сил України.

Начальником оперативного штабу призначено першого заступника міністра оборони України Володимира МОЖАРОВСЬКОГО. До складу оперативного штабу включено заступників міністра оборони України, керівників низки структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу ЗСУ.

Черговими змінами оперативно-чергової, чергової служб здійснюватиметься цілодобове чергування у штатному режимі. Також у Міноборони та Генеральному штабі ЗСУ створені робочі групи, які здійснюватимуть керівництво у разі виникнення надзвичайної ситуації. У видах Збройних сил України, оперативних командуваннях, територіальному управлінні “Північ” у разі виникнення надзвичайної ситуації чергування здійснюватиметься робочою групою за рішеннями відповідних командувачів і командирів.

Командирам військових частин, які володіють матеріальним ресурсом щодо забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ наказав бути в готовності до виділення сил і засобів, необхідних для ліквідації можливих негативних наслідків в умовах екстремально низьких температур, спрямувати роботу на недопущення аварій у підпорядкованих військових частинах, організувати взаємодію та у разі необхідності надати допомогу центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам виконавчої влади АР Крим, місцевого самоврядування під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру на території України, а також своєчасно реагувати та забезпечити своєчасне відновлення і функціонування об’єктів життєзабезпечення військових частин та підрозділів.

У разі необхідності командири військових частин також повинні організувати розгортання пунктів обігріву та харчування особового складу та потерпілого населення, а також надання медичної допомоги потерпілим.

У прес-службі відомства наголосили, що силами військово-медичного департаменту Міноборони здійснюється постійний моніторинг захворюваності серед особового складу ЗС України, забезпечено підготовку сил і засобів для надання необхідної медичної допомоги потерпілим у стаціонарних медичних закладах та з використанням мобільних засобів.

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З 30 січня у Рівному призупинено роботу дитячих садків та навчання у початкових класах шкіл. Як передає кореспондент УНІАН, це пов`язано із низькою температурою повітря, яку прогнозують синоптики на тиждень, що почався. Учні середніх та старших класів навчатимуться, однак не проводитимуться уроки фізкультури на вулиці.

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У Луганській області 30 січня, через погодні умови повністю зупинено навчальний процес у 183-х школах. Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника Управління освіти і науки обласної державної адміністрації Олександр ВОСТРЯКОВ.За його словами, заняття припинено для учнів 1-11 класів у містах Луганськ, Брянка, Стаханов, Кіровськ, Алчевськ, Рубіжне, Краснодон і в Лутугінському районі. На п`яти територіях (Красний Луч, Свердловськ, Антрацит, Первомайськ, Попасна) не навчаються учні 1-4 класів.

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У Запорізькій області через несприятливі погодні умови – мороз до -20 і сильний вітер - скасовано заняття у 86 школах повністю і ще в 39 – для учнів початкових класів. Про це повідомив під час оперативної наради в ЗОДА начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр ВЕРОЗУБОВ.

«Заняття скасовано у 86 школах, ще в 39 загальноосвітніх навчальних закладах залишилися вдома учні початкових класів. Усі школи закрито у Великобілозерському, Пологівському і Приазовському районах, а також у Бердянську. Учні початкових класів не навчаються в Бердянському, Запорізькому і Камянка-Дніпровському районах Запорізької області, а також у селах Таврійське і Роботине Токмацького району», - розповів О.ВЕРОЗУБОВ.

За його словами, у низці районів Запорізької області також є проблеми з підвезенням дітей до навчальних закладів через замети на дорогах або поломку шкільного автобуса.

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На Дніпропетровщині через морози на додаткові канікули з 31 січня відправлено учнів 1-4 класів усіх загальноосвітніх шкіл.Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської ОДА. За інформацією управління, з сьогоднішнього дня з цієї причини на додаткові канікули пішли молодші школярі міст і районів Дніпропетровської області, крім Дніпропетровська та Кривого Рогу, де температура повітря була вища за мінус 20 градусів.

«Навчальний процес для учнів 1- 4 класів почнеться після стабілізації температури», - зазначається в повідомленні.

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У Чернівецькій області у 98 навчальних закладах і 80 дитсадках призупинено навчання через низьку температуру повітря. Про це журналістам повідомила заступник начальника Чернівецького обласного управління освіти Любов ТАРАНГУЛ. «Навчання призупинено у Сторожинецькому, Кіцманському і Герцаївському районах. Сьогодні не навчаються 18 тис. учнів шкіл і 5 тис. вихованців дитсадків. Батьків повідомили завчасно мобільним зв’язком», - поінформувала Л.ТАРАНГУЛ.

Минулої ночі у кількох районах Буковини було до 25 градусів морозу. Згідно із санітарними нормами, заняття у школах призупиняють, коли температура сягне 20 градусів морозу (молодша школа) та 24 градуси морозу (середні та старші класи).

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У Донецькій області через морози заняття в загальноосвітніх школах не відвідують близько 15 тис. учнів, або 5% від загальної кількості школярів регіону. Про це повідомив на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ. За його словами, через морози, снігові замети і захворювання на грип і ГРВІ «десь 15 тисяч із 330 тисяч школярів по області сьогодні не навчаються».

Зокрема, губернатор зазначив, що у Володарському районі органи місцевої влади припинили заняття в школах через те, що снігові замети ускладнили підвезення дітей до навчальних закладів. У місті Новогродівка закрито 3 школи і одна – в місті Макіївці «у зв`язку із зростанням захворюваності дітей на ГРВІ».

«Волноваський район - початкові класи не вчаться з 30-го січня, а старші класи - на заняттях. У Шахтарському районі – 14 шкіл, в Амвросіївському районі - 26, в Харцизьку – 20 шкіл припинили заняття тощо», - перерахував А.ШИШАЦЬКИЙ, зазначивши, що в ОДА відстежують інформацію Гідрометцентру і контролюють ситуацію з перебігом навчального процесу в школах регіону.

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У школах Севастополя з 31 січня припиняється навчальний процес для учнів 1-4-х класів, а у віддалених сільських школах – для учнів усіх класів. Про це повідомив голова СМДА Володимир ЯЦУБА.

За словами В.ЯЦУБИ, підписано відповідне розпорядження.«Із завтрашнього дня припиняємо навчальний процес у 1-4-х класах, а у віддалених сільських і селищних радах, де температура нижча, наприклад, в селі Орлине (Байдарська долина, Балаклавський район), а там справді температура нижча - теж до кінця тижня припинимо навчальний процес у школах», - сказав В.ЯЦУБА.

За словами голови МДА, таке рішення «пов`язане і з пониженням температури, і з тим, що у зв`язку з останнім можливі (простудні) захворювання». Як вважає В.ЯЦУБА, даний захід «піде на користь дітям і на користь колективам шкіл».Керівник міста додав: «Думаю, що це буде тиждень (припинення навчального процесу – УНІАН)».

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У Тернополі в зв’язку з пониженням температури з 31 січня буде призупинено навчання у школах та позашкільних закладах. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла сьогодні міська комісія із запобігання надзвичайних ситуацій у Тернополі. При цьому, як зауважив на прес-конференції міський голова Сергій НАДАЛ, дитячі садки й надалі працюватимуть.

«Буде обмежено лише прогулянки дітей, але садки працюватимуть. Бо багатьом батькам просто не буде з ким залишити дітей», – пояснив таке рішення міський голова.

Він додав, що в усіх навчальних закладах забезпечується необхідний температурний режим. У баченні мера вимушені канікули мали б тривати до кінця тижня.

Комісія ж конкретного терміну, на який призупинено навчання, не обумовила.

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У Полтаві з 31 січня у зв`язку з підвищенням температури повітря у всіх школах поновляться заняття. Про це УНІАН повідомили в прес-службі міськвиконкому Полтави. Зокрема, за їх даними, у зв`язку з підвищенням температури з 31 січня буде відновлено заняття в початковій школі (1-4 класи), припинені сьогодні, 30 січня.Крім того, не буде припинено навчальний процес в 5-11 (12) класах і позашкільних навчальних закладах міста.

Раніше в Полтаві у зв`язку з пониженням температури планувалося призупинити заняття у всіх класах з 31 січня до 3 лютого.

